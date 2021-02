Por O Dia

Publicado 24/02/2021 13:00

Rio - Gravado por estrelas como Beth Carvalho, Diogo Nogueira, Zezé Motta e Fernanda Abreu, o cantor e compositor Ciraninho vai lançar oficialmente nesta quinta-feira, às 18h30, um programa semanal em seu canal no YouTube. Reunindo gols antológicos e entrevistas exclusivas com ídolos dos gramados e da música, o "Samba & Futebol" promete emocionar torcedores de todas as idades, além dos apaixonados por MPB.

O programa de estreia do Canal do Ciraninho vai homenagear os quatro grandes clubes do Rio, com a exibição de lances históricos. O anfitrião e o jornalista convidado Fábio Azevedo, que apresentam o lançamento, irão receber o herói e tricampeão Paulinho Carioca, lembrando o momento inesquecível vivido pelo ex-jogador do Fluminense na final do Campeonato Carioca de 1985, contra o Bangu.No palco do Shopping Le Gusta Recreio, que serve de cenário para a atração, Ciraninho contará, ainda, com as participações especialíssimas de Noca da Portela, Leo Russo, Andrezinho da Mocidade e Moisés Santiago, cantando sucessos e falando de seus times de coração."Estou muito feliz com o lançamento do projeto. Era um sonho antigo lançar um canal no YouTube com conteúdo interessante e fazer algo que juntasse duas das maiores paixões do brasileiro: samba e futebol. O canal vai permitir também que mais pessoas possam conhecer, além das minhas composições, o meu lado cantor, já que em breve vamos lançar as canções do meu primeiro EP", revela Ciraninho, que é carioca da gema e cursou Jornalismo paralelamente à música.No primeiro "Samba & Futebol" da temporada, o público vai reviver outros lances imortais, como o gol de Maurício, do Botafogo, na final do Carioca de 1989, que acabou com o jejum de títulos que já durava 21 anos. Já a torcida vascaína terá a chance de rever imagens de Sorato e da conquista do bicampeonato brasileiro de 1989. Por fim, rubro-negros irão vibrar com o gol do zagueiro Rondinelli, o Deus da Raça, que selou o título do Carioca de 1978.O projeto conta com o apoio da rede de lojas Cariocas F.C. e da Carretel mídia (agência/produtora audiovisual).