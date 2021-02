No programa, os intérpretes escolherão os sambas mais marcantes de suas escolas para animar a semana dos torcedores Ewerton Pereira / Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 11:22 | Atualizado 22/02/2021 11:32

Rio - Se o Carnaval 2021 foi marcado pela saudade dos blocos e desfiles das escolas de samba, a temporada de 2022 começou com antecedência. É que uma produtora de conteúdos online lançará na próxima segunda-feira, dia 1º de março, um especial com os intérpretes das agremiações cariocas que vai até o Carnaval do ano que vem.



No Youtube, cada mês será dedicado a uma das 12 escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro. No programa, os intérpretes escolherão os sambas mais marcantes de suas escolas para animar a semana dos torcedores. Além das agremiações da elite, a Série A também terão representantes convidadas na série.



Um dos nomes mais badalados entre os cantores do Carnaval, Wander Pires, da Mocidade Independente de Padre Miguel, será o responsável pela estreia do projeto, que vai ao ar semanalmente às segundas-feiras no canal da produtora ImaginaRio no Youtube (www.youtube.com/imaginariocomunicacaoemarketing).



Confira o vídeo de apresentação do projeto, que terá São Clemente e Estácio de Sá como as próximas convidadas.