Por O Dia

Publicado 19/02/2021 13:05 | Atualizado 19/02/2021 13:45

Rio - Os integrantes do Multibloco garantem que o Carnaval ainda não acabou! Isso porque eles lançam o "Carnaval tá ON", neste sábado, às 18h. A live será no Canal do Multibloco no YouTube, com direção musical de Thaís Bezerra e Lino Amorim.

O evento terá participação dos cantores Ana Bispo, Xandy Carvalho, Priscila Barreto, Adriano Góes, entre outros. A cantora Marina Iris também se apresentará acompanhada da violonista Samara Líbano e cavaquinista Yasmin Alves



No dia, será lançado também o samba-enredo do Multibloco 2021, com clipe gravado com integrantes da Oficina de Percussão. A letra do samba fala sobre o momento atual e foi composta coletivamente. O Samba Multibloco Carnaval tá ON será lançado no Youtube e Instagram do @multibloco