Paolla Oliveira reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 19:17 | Atualizado 24/02/2021 19:17

Rio - Paolla Oliveira fez a temperatura subir ao posar sensual para um ensaio de fotos no terraço de um prédio. Com um top de renda e calça jeans bem larguinha, a atriz deixou à mostra a marquinha de seu bronzeado no bumbum. Os cliques foram feitos pelo fotógrafo Vinicius Mochizuki.

"O frio de São Paulo me faz transpirar", escreveu a atriz na legenda da foto publicada no Instagram, nesta quarta-feira.