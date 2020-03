Musa da marquinha, Denise Dias improvisa para manter o bronze

Rio - Musa da marquinha, Denise Dias não abriu mão de seu bronze nem mesmo durante o isolamento social por conta do coronavírus. A atriz usou o sol da sua varanda para garantir a manutenção de sua marquinha perfeita.

"Não posso perder meu posto de musa da marquinha perfeita, né? Peguei uma cadeira, um bronzeador, caixinha de música e estou mantendo a marquinha pegando sol na varanda, o que também é bom para os níveis elevados de vitamina D", diz.

"Criamos um biquíni da Coleção Denise Dias, que imita a marquinha de esparadrapo e caiu perfeitamente nesse momento que precisamos adaptar nossa rotina com essa quarentena. Vamos dando um jeito em tudo, né! O importante é pensarmos na coletividade e no bem comum, ficando dentro de casa. Com cada um de nós cumprindo nosso papel para interromper essa cadeia de transmissão vamos vencer, já estamos vencendo!", concluiu.