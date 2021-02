De acordo com Márcio Garcia, Superintendente de Vigilância Sanitária, até o momento não foram verificadas alterações na curva epidemiológica da cidade. Estefan Radovicz

Por Bernardo Costa

Publicado 25/02/2021 11:38 | Atualizado 25/02/2021 13:33

Rio - Novos três casos da variante de Manaus foram confirmados esta semana na cidade do Rio, além dos quatro que haviam sido divulgados na semana passada. A informação é do superintendente municipal de Vigilância Sanitária, Márcio Garcia, que acompanha a retomada da vacinação, na manhã desta quinta-feira, no Museu da República, no Palácio do Catete: idosos de 82 anos estão sendo imunizados. Também na semana passada, havia sido confirmado um caso da variante do Reino Unido na cidade do Rio.

"Os exames laboratoriais desses três novos casos da variante de Manaus chegaram para nós no início desta semana. Todos são casos importados, de pessoas que viajaram. Ou casos de carioca que viajaram a Manaus e retornaram, ou de pessoas de Manaus que vieram para cá", explicou o superintendente, acrescentando que os casos estão sendo monitorados.

Ainda de acordo com Márcio Garcia, até o momento não foram verificadas alterações na curva epidemiológica da cidade que possam ser atribuídas aos eventos de Carnaval.

"Por enquanto não verificamos aumento do número de casos ou de óbitos que possa ser associado ao Carnaval. Mas estamos monitorando, até porque o período de incubação do vírus é de 15 dias", disse Márcio Garcia.

A maior preocupação no momento, destaca Márcio Garcia, é acelerar a campanha de vacinação na cidade o máximo possível.

"Estamos fazendo todos os esforços para isso e abrindo novos pontos de vacinação. Mas isso não depende só da gente, pois precisamos do envio das doses pelo Ministério da Saúde", disse o superintendente.