Publicado 19/02/2021 17:07

Rio - Após investigações, foi descoberto que a nota fiscal do show de Belo em um CIEP no Parque União, na Maré, Zona Norte do Rio, foi emitida no dia 17 de fevereiro, enquanto o cantor gravava ao lado de sua mulher, Gracyanne Barbosa, para o programa de Rodrigo Faro, da Record TV, em Angra dos Reis. As informações foram obtidas com exclusividade pelo G1.



O valor acordado para a realização do show foi de R$ 65 mil. O contrato foi fechado entre a Belo's Music Empreendimentos Artísticos e a Leleco Produções, que tem como responsável legal Leonardo Ribeiro de Paiva. Durante o depoimento, Belo afirmou não saber ao certo o valor acordado, já que todos os seus shows são intermediados pela empresa que organiza a parte técnica e com os contratantes.

Preso por show em colégio



O cantor Marcelo Pires Vieira, o Belo, foi preso na tarde desta quarta-feira por policiais da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD) por gerar aglomeração durante um show realizado no Complexo da Maré, na Zona Norte, no dia 12. Belo, segundo a polícia, está respondendo por quatro crimes: infração de medida sanitária, epidemia, invasão ao prédio público e organização criminosa.

Belo foi solto nesta quinta-feira, após a Justiça conceder um Habeas Corpus. O desembargador Milton Fernandes de Souza aceitou o pedido feito pela defesa do cantor durante o plantão Judiciário durante a madrugada.