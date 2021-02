Material apreendido na casa do cantor Divulgação

Publicado 17/02/2021 20:13 | Atualizado 17/02/2021 20:29

Rio - Policiais da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD) apreenderam, em um cofre encontrado na casa do cantor Belo, duas pistolas, munição, dinheiro em espécie e um computador. O pagodeiro foi preso na tarde desta quarta-feira . Ele, dois produtores e um traficante são investigados pela realização de um show no sábado (13), no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio.

Segundo Gustavo de Mello de Castro, delegado titular da unidade, agentes estiveram na casa do cantor e apreenderam o material. As armas estão registradas no nome do artista, que tem posse de arma.

A ação foi em cumprimento de quatro mandados de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça contra os responsáveis por promover a invasão e realização do evento no Ciep 326 – Professor César Pernetta, no comunidade Parque União , no Complexo da Maré, na última sexta-feira (12).

De acordo com a polícia, o cantor está respondendo por quatro crimes: Infração de medida sanitária, epidemia, invasão ao prédio público (esbulho possessório) e organização criminosa. "Os fatos são graves, falam por si só. Além de gerar uma grande aglomeração de pessoas, houve uma invasão a uma escola pública, que causou dano ao erário público. Além da festa ter sido capitaneada pelo traficante local, o Alvarenga", contou Castro.

Para o delegado, a realização do show fortalece o tráfico local. "Ao realizar o show, ele promove toda a engrenagem do narcotráfico no interior daquela comunidade. A gente tem relatos de pessoas armadas, de crianças consumindo drogas, então, quando ele aceita realizar o evento no interior da comunidade, dentro de uma escola invadida, com invasão até da sala de aula, ele faz com que aquela facção se fortaleça".