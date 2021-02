Apresentação foi acompanhada por multidão em comunidade no Complexo da Maré Reprodução/TV Globo

Publicado 14/02/2021 07:59 | Atualizado 14/02/2021 09:49

Rio - Um show do cantor Belo atraiu milhares de pessoas no pátio do Ciep 326 Professor César Pernetta, no Parque União, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio. Apesar da pandemia, a apresentação aconteceu até o início da manhã deste sábado e foi flagrada pelo Globocop da TV Globo.



Nas imagens, era possível ver um palco com luzes e amplificadores de som. Nas redes sociais, fãs postaram vídeos em cima do palco na hora do show.



Procurada, a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) informou que não houve qualquer pedido de liberação do pátio para a realização do evento. Confira a nota na íntegra:



"A Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) informa que não houve qualquer pedido de liberação do pátio do Ciep 326 Professor César Pernetta, no Complexo da Maré, para a realização do evento.



Desde o início da pandemia e a suspensão das aulas presenciais, a Seeduc não autorizou nenhum evento de qualquer natureza dentro de suas unidades escolares".

A assessoria do cantor foi procurada para comentar o caso, mas até a publicação dessa matéria não se pronunciou sobre o posicionamento da Seeduc.