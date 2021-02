Flamenguistas comemoraram o título do Flamengo de forma aglomerada Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 07:06 | Atualizado 26/02/2021 08:10

Rio - O Flamengo se tornou campeão brasileiro de 2020 na noite desta quinta-feira no estádio do Morumbi, em São Paulo . No Rio, muitos torcedores ignoraram a pandemia da Covid-19 e foram comemorar mais um título rubro-negro em bares. Houve uma confusão generalizada próximo à Praça Varnhagem na Tijuca, na Zona Norte. A PM foi acionada e um homem foi detido.

Aglomeração de rubro-negros no Leblon Reprodução / TV Globo Sem máscara e aglomerados, muitos torcedores também foram flagrados desrespeitando as regras sanitárias em bares de Copacabana e Leblon, na Zona Sul, e no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste.

O avião com a delegação do Flamengo aterrissou, na manhã desta sexta-feira, no Internacional Tom Jobim (Galeão) pouco antes das 6h30. Eufóricos com mais um título do clube, muitas pessoas não respeitaram o distanciamento social e ficaram aguardando a chegada dos jogadores.