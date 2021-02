Os dias da vacinação são para idosos com 79 anos Rovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 27/02/2021 09:01 | Atualizado 27/02/2021 12:36

Rio - O prefeito Eduardo Paes anunciou, na manhã deste sábado, em seu perfil oficial no Facebook, que haverá vacinação de idosos com 79 anos de idade nos três primeiros dias de março. "Chegando mais doses da vacina vamos anunciando novo cronograma."



De acordo com o calendário divulgado pelo prefeito, na segunda-feira (1), a vacinação vai do meio-dia às 17h, enquanto na terça-feira (2) e na quarta-feira (3), vai acontecer das 8h às 17h.



Da próxima segunda (1) até a quarta-feira (3), idosos com 79 anos serão vacinados. Profissionais de saúde com 60 anos ou mais e os acima de 80 que perderam seu dia de vacinação, serão imunizados na terça (2) e quarta (3). É obrigatória a apresentação da carteira do conselho de classe.

A imunização nesses três dias estão previstas para clínicas da família, centros municipais de saúde, além dos postos montados no Planetário da Gávea, no Museu da República (Catete), no Tijuca Tênis Clube e na Igreja Nossa Senhora do Rosário (Leme).



O calendário não havia sido confirmado até esta sexta-feira (26) porque, segundo o prefeito, o município dependia de uma confirmação do Governo Federal para divulgá-lo.

O município do Rio encerra o mês de fevereiro com todas as faixas de idade acima dos 80 anos vacinadas com pelo menos uma dose da CoronaVac ou da Oxford/AstraZeneca.

O prazo para a segunda dose depende de qual das duas vacinas foi utilizada. Para saber quando retornar ao posto de vacinação para tomar a segunda dose, a pessoa precisa conferir a data anotada a lápis em sua caderneta ou comprovante de vacinação.

Para os idosos acamados que pediram a aplicação da vacina em casa, as unidades de saúde seguem o cronograma de visitas e todos serão atendidos dentro de até 30 dias da solicitação.

Até a sexta-feira (26), mais de 300 mil pessoas já haviam tomado a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Oitenta mil já receberam também a segunda dose, entre eles profissionais de saúde da linha de frente do atendimento a pacientes com covid-19.

Suspensão da vacinação



No dia 15 de fevereiro, Eduardo Paes anunciou em publicação em seu perfil no Twitter que a vacinação contra a covid-19 seria suspensa na cidade do Rio a partir de terça-feira feira (16), por falta de imunizantes.

"Recebi a notícia de que não chegaram novas doses. Teremos que interromper nossa campanha. Hoje vacinamos pessoas de 84 anos e amanhã de 83. Estamos prontos e já vacinamos 244.852 pessoas. Só precisamos que a vacina chegue. Nova leva deve chegar do Butantan na próxima semana", escreveu Paes na manhã na segunda-feira (15).



Retomada da vacinação

Após a chegada de duas milhões de doses da vacina Oxford/AstraZeneca na terça (23), o município do Rio retomou parcialmente a campanha de vacinação, começando o início da aplicação de doses na quinta-feira (25) com a aplicação em idosos de 82 anos. A imunização vai ocorrer até este sábado(27) e não há previsão para a continuidade da campanha. Especialistas apontam riscos devido a lentidão do processo.

Postos drive thru, espalhados por diversas regiões da cidade, funcionarão neste sábado das 8h às 15h. Esses postos estão localizados nos seguintes locais: Cidade Universitária, na Ilha do Fundão; CMS Belizário Penna, em Campo Grande; CMS Manoel Guilherme da Silveira, em Bangu; Parque Madureira; Policlínica Lincoln de Freitas Filho, em Santa Cruz; Sambódromo, no Santo Cristo; e campus da UFRJ na Praia Vermelha; além desses, também terá no Estádio do Engenhão, no Engenho de Dentro, das 8h às 14h.