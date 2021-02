Fábrica clandestina alterava rótulos de cervejas em Caxias, na Baixada Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 06:47 | Atualizado 25/02/2021 06:59

Rio - Policiais civis da 59ª DP (Duque de Caxias) estouraram uma fábrica clandestina de bebidas. Segundo os agentes, os acusados adquiriam cervejas mais baratas, retiravam os rótulos das garrafas e trocavam por marcas de maior valor no mercado para lucrar indevidamente. Quatro pessoas foram presas em flagrante.



A fábrica funcionava no Parque Boa Vista, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os agentes foram ao local checar uma informação. Ao avistar o depósito, a equipe da 59ª DP percebeu uma movimentação, entrou no lugar e encontrou diversas caixas de cerveja, garrafas sem rótulos, instrumentos para fixar as tampas e material para colar as marcas. Os policiais também encontraram um tonel com água, que era utilizado para auxiliar a remover os rótulos.



Os acusados presos são de diferentes estados. Segundo a 59ª DP, as investigações vão continuar para apurar a participação de outras pessoas no crime.