Tia Surica é vacinada no Parque de Madureira com a presença do Prefeito Eduardo Paes Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por Aline Cavalcante

Publicado 27/02/2021 09:26 | Atualizado 27/02/2021 12:34

Rio - Foi com um samba que Tia Surica, baluarte da Portela, descreveu o momento em que recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19 neste sábado, no Parque de Madureira. 'Eu sou o samba, a voz do morro sou mesmo sim senhor". Emocionada, ela falou da importância desse momento.

"Estou emocionada. Estava esperando por este momento, mas tem tem a hora certa. O importante é que eu fui vacinada. Ainda falta a segunda vacina e por isso os cuidados continuam. Esta epidemia não está de brincadeira"

Tia Surica mandou ainda um recado para os mais jovens. "Fiquem em casa, evitem aglomeração. Façam isso por sua família." Já para os idosos, ela enviou uma mensagem de incentivo: "não deixem de tomar a vacina, é muito importante".

fotogaleria

A baluarte da Portela é mais uma personalidade do mundo do samba a receber a primeira dose da imunização.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o secretário de Saúde Daniel Soranz acompanharam a vacinação contra a covid-19 no Parque Madureira. "É um momento simbólico. Ela é um símbolo do Rio e da cultura carioca. Que bom que chegou a vez da Tia Surica. Tomara que chegue o dia de todos nós", disse Paes.

De acordo com o calendário de imunização, neste sábado, poderão ser vacinados os idosos de 80 anos e também os com idade superior que não tenham sido vacinados anteriormente. Até às 9h20 a movimentação no Parque Madureira estava fraca. Poucos idosos compareceram ao local.

Ubiracy Dias Pinheiro, 80 anos, revelou que ao se vacinar está mais próximo de poder reunir a família, que é o que mais sente falta.

"Foi tranquilo, é importante se vacinar, é necessário. É um passo para podermos voltar à vida normal. Sinto saudadesdos relacionamentos e contato com as pessoas".

Antônia Maria dos Santos, 78, acompanhou o marido, José Braz, de 81 anos. Ela contou que está ansiosa para sua vez de ser vacinada e que está aliviada pelo marido.

"Estou muito feliz de ver ele sendo vacinado. Agora é continuar se cuidando e esperar a minha vez".

Aos 82 anos, Silvio de Carvalho, estava emocionado.

"Estou passando a pandemia toda em casa. Espero que todos sejam vacinados e que eu possa ver meus filhos, e ter minha vida normal. Por enquanto vou continuar me cuidando e usando a máscara ".

Calendário confirmado

Em seu perfil nas redes sociais, o prefeito do Rio Eduardo Paes anunciou, na manhã deste sábado (27), que haverá vacinação de idosos a partir dos 79 anos de idade nos três primeiros dias de março.

"Semana que vem serão três dias de vacinação já confirmados. Três dias para as pessoas de 79 anos. Chegando mais doses da vacina vamos anunciando novo cronograma", destacou Paes.

O calendário não havia sido confirmado até esta sexta-feira (26) porque, segundo o prefeito, o município dependia de uma confirmação do Governo Federal para divulgá-lo.