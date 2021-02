Rua das Pedras em Búzios: retomada gradual do comércio após queda Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 19:07

Búzios - Novas medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus estão sendo tomadas e divulgadas pelo município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro através do novo Decreto n° 1.583, divulgado nesta sexta-feira (26).



O novo decreto flexibiliza algumas ações, entre elas, aumento da capacidade de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, abertura dos campos de futebol e quadras poliesportivas.

O descumprimento das determinações importará na aplicação de penalidades judiciais cabíveis, bem como cassação de alvará. As autoridades devem ser avisadas imediatamente, caso haja eventual descumprimento das normas.



Reforçamos que a população continue seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde, utilizando a máscara de proteção individual e álcool em gel, além de evitar espaços aglomerados.

A luta contra a Covid-19 é um dever de todos! Juntos, vamos vencer essa pandemia.