Jovem agredida e mantida em cárcere privado pelo companheiro é libertada em Búzios Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 07:52

Búzios - Uma jovem que estava presa em cárcere privado e agredida pelo seu companheiro no Capão, bairro de Cem Braças, foi resgatada pela Secretaria de Desenvolvimento Social, trabalho e Renda, através da equipe do Centro Referência Especializada em Assistência Social (CREAS) do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro neste fim de semana. A equipe recebeu uma denúncia neste domingo (22), que a mulher estava sendo mantida dentro de casa sobre pressão psicológica, graves ameaças, seguidas de agressões e debilitada.



A equipe do CREAS, através da denúncia acionou a Policia Civil e com ajuda do proprietário do imóvel, adentraram a casa e localizaram a jovem, num cubículo, vivendo em condições de cárcere privado.

A jovem estava sendo mantida pelo companheiro a um mês em local insalubre e inadequado, sem condições de ser habitado, além das constantes agressões verbais e corporais, também estava passando privação de comida. Em redes sociais a família, postou várias fotos a procura da jovem que foi morar com o namorado, e desde então não tinha mais dado notícias.



A secretária Joice Costa, se solidarizou com a família, que estava há um mês em busca da jovem, e colocou a equipe do CREAS para dar total apoio a jovem agredida. “ É lamentável e inadmissível, ainda encontrarmos esse tipo de violência nos dias atuais. A violência psicológica com ameaças, seguidas de agressões, causam danos por anos, ou toda a vida. Nossa equipe está dando toda assistência necessária, para a jovem voltar ao convívio normal com seus familiares”, disse Joice.