Homem acusado de agredir esposa e filhos é preso em Búzios pela Guarda Municipal Guarda Municipal de Búzios

Por Juarez Volotão

Publicado 22/02/2021 07:31

Búzios - Um homem, acusado de agressão e violência doméstica contra a esposa e os filhos foi conduzido a Delegacia no município de Armação dos Búzios no fim da tarde deste domingo (21) pela equipe do Grupamento Pronta Resposta da Guarda Municipal.

O acusado ameaçava sua própria família com uma barra de ferro, segundo denúncia e pedido de socorro da sua esposa. Segundo informações da Guarda Municipal de Búzios, a viatura foi imediatamente ao endereço informado e constatou a violência.

Segundo informações, a mulher e os filhos eram agredidos há algum tempo, até que ela decidiu fazer a denúncia, ligar para a Guarda e pedir socorro. Alguns vizinhos, que preferiram não se identificar, afirmaram as agressões e violência constante por parte do marido.

O agressor foi conduzido à 127 Delegacia de Polícia de Búzios e prestou depoimento.

Ainda de acordo com os agentes da Guarda, apesar de não ter havido violência física no ato ou em flagrante, a vítima e seus filhos também foram levados em outra viatura e, após os trâmites legais, serão assistidos pela Secretaria da Mulher.