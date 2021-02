Documentário sobre intolerância religiosa será apresentado em Búzios Prefeitura de Búzios

Publicado 26/02/2021 19:07

Búzios - Um documentário sobre intolerância religiosa intitulado “Zero Discriminação” será apresentado no município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Líderes religiosos do município participaram e abordaram o “respeito” como principal forma de diálogo com a sociedade em parceria com a Prefeitura do balneário e com a Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico.

Do cristão ao católico, do umbandista ao budista, do espírita ao judeu, e até mesmo o rastafári que é um estilo de vida existente no município. A responsável pelo projeto é a Roselene Pereira, quilombola, que hoje ocupa o cargo de Gerente de Povos Tradicionais na secretaria.



A apresentação do documentário ficou por conta do apresentador Fernando Bertozzi, que atualmente é Gerente de Turismo da secretaria. “É muito importante essa liberdade e autonomia que o secretário Romano Lorenzi tem nos dado. Através da cultura podemos abordar diversos temas para conscientizar a população.” frisou ele animado pelo projeto.



No 1º de março, a ONU celebra o Dia da Zero Discriminação. A data, criada pelo Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids, Unaids, em 2014, é uma oportunidade de celebrar a diversidade e rejeitar qualquer tipo de preconceito. [ONU News]



A Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico criou o departamento da cidadania, e irá realizar diversos projetos contra todos os tipos de discriminação e preconceito. O documentário será exibido através do Facebook e Instagram da Prefeitura de Búzios no dia 1º de março.