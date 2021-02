Melhor temporada começa agora em Búzios Matheus Coutinho

Por O Dia

Publicado 24/02/2021

Búzios - Passados os agitos de férias escolares, Reveillon e Carnaval, o município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro volta a resgatar seu estilo charmoso de cidade pacata - fora dos feriados e da alta temporada, prevalece a calmaria. De março a novembro, as praias estão mais vazias e ainda mais bonitas, enquanto os cenários encantadores da Rua das Pedras e da Orla Bardot são um convite a flanar sem pressa em meio às lojas, restaurantes e cafés.



Por lá, nessa época, é comum os bares oferecerem doses duplas no happy hour - ótima pedida para os fãs de drinks.

Quem não abre mão de apreciar o pôr-do-sol no Porto da Barra, abarrotado nos fins de tarde de verão, pode seguir tranquilo para o complexo gastronômico e de moda, que oferece espaço de sobra pós-Carnaval. E o Porto da Barra também tem novidade: o tradicional restaurante francês Cigalon, que funcionou anos na Rua das Pedras, aportou em Manguinhos, com o cardápio incrível da chef Sonia Persiani.



Até o calorão começa a dar trégua e incentiva atividades esportivas em contato com a natureza. Que tal aproveitar para treinar para o Hero Swuin Run, prova de corrida e natação que acontece no balneário no dia 10 de abril?



Os bons ventos continuam soprando: o balneário foi contemplado entre os destinos do projeto Azul Conecta, da empresa sub-regional da Azul, com voos saindo do aeroporto Santos Dumont (Rio de Janeiro), de quinta a domingo, direto para o Aeroporto Umberto Modiano, em Búzios. A rota é oferecida o ano inteiro, desde 11 de fevereiro.



Quem planeja viajar para a charmosa península será impactado por uma campanha da Associação Comercial e Industrial de Búzios (Aceb), que engloba toda estrutura de receptivo, incluindo taxis, embarcações, hotéis, comércio e restaurantes, reforçando os protocolos de prevenção contra a Covid com a mensagem “Por uma Búzios Segura”. Mesmo com a cidade mais vazia, é preciso seguir os protocolos: máscara, higienização constante das mãos e distanciamento seguro.