Búzios em ação para coibir irregularidades no transporte municipal Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 07:30

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, por meio da Prefeitura da cidade, através da Secretaria de Ordem Pública está fazendo rondas diárias com equipes da Coordenação de Trânsito e Transporte (CTT), para fiscalizar os transportes em geral do município.



As ações, tem como objetivo coibir as irregularidades nas cooperativas Búzios e Geribá, táxi terrestre e náuticos, escunas e jet ski, embarcações do município, bugres de aluguel e passeio, os píer e estacionamento irregular, além das sinalizações das vias com colocação de placas e pinturas de faixa de pedestre.



O CTT, também é responsável pela legalização anual de todas essas modalidades, bem como fiscalizar nos ônibus de turismo, se estão portando autorização para entrar na cidade.



Qualquer irregularidade o usuário pode ligar para Secretaria de Ordem Pública, e pedir para transferir a ligação para o CTT, e fazer a denúncia pelo telefone de contato: (22) 26236464