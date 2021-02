O acusado tem várias passagens pela polícia por diversos crimes. PCERJ

Por O Dia

Publicado 20/02/2021 11:44

Rio - Policiais civis da 88ª DP (Barra do Piraí) e militares prenderam, nesta sexta-feira, um traficante, de 28 anos, envolvido em homicídios. Segundo as investigações, o bandido é integrante de uma organização criminosa que atua no município de Barra do Piraí, no Sul Fluminense. Ele foi identificado apenas como F.D.Q.C.S. Essa foi a segunda prisão realizada nesta semana contra acusados de envolvimento em assassinatos cometidos na região.

Polícia Civil prende traficante responsável por 'onda' de homicídios em Barra do Piraí.



Crédito: Polícia Civil#ODia pic.twitter.com/BKoDSjmbOV — Jornal O Dia (@jornalodia) February 20, 2021



De acordo com os agentes, no final do ano passado, o traficante preso foi vítima de uma tentativa de homicídio cometida por bandidos de uma facção rival. Na ocasião, ele foi emboscado por quatro indivíduos, que dispararam diversas vezes, mas não o atingiram. O tiroteio causou pânico aos moradores do bairro Santo Antônio. Os agentes realizaram diligências e prenderam os autores da tentativa de assassinato durante a operação "Barra do Piraí contra o crime". Dando continuidade ao trabalho de investigação, os policiais prenderam o rival que foi vítima dos tiros, nesta sexta.



Segundo o titular da 88ª DP, delegado Rodolfo Atala, o preso possui diversas passagens pela polícia por homicídio, roubo, tráfico de drogas, associação para o tráfico, lesão corporal, ameaça, violação de domicílio, porte de drogas. Contra ele havia um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas.



Caso anterior



Na última quinta-feira (18), a equipe da 88ª DP e policiais militares prenderam, no bairro Vargem Grande, em Barra do Piraí, um homem, de 20 anos, acusado de tentativa de homicídio. Contra ele havia um mandado de prisão pendente expedido pela Justiça.



Segundo os agentes, o acusado foi condenado, em 2020, após tentar matar uma pessoa durante uma guerra entre facções criminosas que disputavam o território em Barra do Piraí. O criminoso possui anotações pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal, ameaça e injúria.