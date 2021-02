Portal dos Procurados pede informações sobre João Felipe Cordeiro Barbieri e João Victor Silva Roza Divulgação/Portal dos Procurados

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 15:05

João Filipe Cordeiro Barbieri, 31 anos, e João Victor Silva Roza, o 'Negão', de 40 anos, queFrederik Barbieri, o 'Senhor dos Anéis', líder do grupo de tráfico internacional de armas preso nos Estados Unidos. Rio - Escutas mostram conversas entre, 31 anos, e, o ', de 40 anos, que saíram pela porta da frente da penitenciária no Complexo Penitenciário de Gericinó (Bangu VI), na Zona Oeste do Rio , usando um alvará de soltura falso. Os dois fazem parte da quadrilha de, líder do grupo de tráfico internacional de armas preso nos Estados Unidos.

Durante a conversa, João Victor prestava contas das negociações realizadas por ele a Filipe Barbieri, condenado a 27 anos de prisão por associação para o tráfico e tráfico internacional de armas e é enteado de Frederick Barbieri. ‘Negão’ tentava explicar para João Filipe a dificuldade em bater metas de vendas estipuladas pelo líder.



Confira trechos da conversa:



“João Victor: Oi

Filipe: coe primo..como é que tá o andamento aí?

João Victor: ué, caindo pra dentro, mano..

Filipe: E a previsão como é que tá?

João Victor: Por que o que acontece, eu to com cento e noventa aqui agora, entendeu? e vou mandar nele lá esses cento e noventa mais tarde. Eu tenho que pegar mais um dinheiro. Vou inteirar pelo menos uns trezentos..

Filipe: Cara não me resolve..papo reto..

João Victor: Não olha só eu vou inteirar os trezentos, mas tem outro cara ali que eu tenho que pegar mais quinze, mais cento e quinze alí com ela. Po vai chegar bem próximo mano

FILIPE: Po tem que chegar mais próximo do quinhentos mano. Mais rápido possível..

João Victor: Não, estou fazendo o mais rápido. Eu tava com o cara ali que ia pegar dois ali, dois não, ele ia pegar três.. mas só que ele falou do biscoito, num tem o biscoito?

FILIPE: To ligado não..

João Victor: Tá falando pra c*, ta questionando toda hora. Já dei minha palavra, falei varias paradas pro cara, mas só que está aguardando.

FILIPE: Então vê aí parceiro...porque senão vai ser f* cumpadi.. já está aqui bolado"



Em um outro trecho da conversa, o enteado do líder da quadrilha informa que, caso o pagamento não seja feito, o preço da dívida iria aumentar.



“João Victor: Eu sei mano eu tô caindo pra dentro de verdade mesmo. Não tô nem dormindo direito.

FILIPE: Tem que pagar o bagulho amanhã. Passou de amanhã é setenta e cinco conto..

João Victor: Eu sei, mas vai chegar bem próximo, que que acontece, eu nem tô contando com esses cento e quinze não cara, entendeu? Eu to contando com oitenta e cinco que eu tenho que pegar ali, com mais quarenta, entendeu. Com mais esse aqui. O cara vai mandar pra mim, só que só vai mandar a noite. Depois de dez horas.. Leva amanhã, eu preciso amanhã, entendeu?

FILIPE: Entendi

João Victor: é feriado aqui

FILIPE: Se amanhã não tiver isso ai, é setenta e cinco conto que tem que pagar..Da tua conta..

João Victor: Da minha conta? Que isso. Faz isso não, tô caindo pra dentro de verdade,.

FILIPE: Então bota pra caminhar cumpadi..

João Victor: To botando, daqui ali…

FILIPE: Senão tu vai ficar me pagando de novo a merrequinha.. todo mês..

João Victor: Que isso eu não aguento não. Não aguento não.. Vem cá eu dou o prazo do biscoito até quando cara? Pros caras…

FILIPE: Cara já comprei.. acredito que nessa leva agora não dá. Na próxima já vai..

João Victor; Na outra leva ne?

FILIPE: dentro de quinze dias ta descendo.."



Em uma segunda conversa divulgada, Filipe volta a pressionar o traficante sobre o valor em dívida.

Publicidade

"FILIPE: Qual a previsão que você tem de zerar comigo?

João Victor: C* mano eu tÔ caindo pra dentro. Sabe que ta faltando aquele negócio lá do biscoito mano. Os caras tão reclamando direto.

FILIPE: Isso daí sempre falta parceiro. Eu já falei que vai chegar, não adianta você falar isso comigo, to te perguntando qual a previsão. Que que tem que falta. conforme for eu vou direcionar maluco. Já me f*, hoje eu já sentei com a bunda

João Victor: Eu sei cara, to tentando aqui cara tô terminando entendeu?

FILIPE: Mas quanto..eu preciso saber..que eu vou ter que pagar agora mais esse setenta e cinco conto. Já caiu na minha conta mesmo. Agora já não tem mais jeito, preciso saber..

João Victor: vai cair na tua conta o que cara. Falei contigo a gente divide essa parada ai cara..vou fazer o que. tu acha que eu não quero zelar essa parada contigo mais rápido possível cara.

FILIPE: Então, mas como é que tá, como é que tá o andamento, preciso saber como é que tá o andamento parceiro. Que que ainda tem, que que falta receber.."



Os dois traficantes citam ainda uma operação realizada pela PM na Maré.



João Victor: Então cara, que que acontece eu to com um negócio pra receber ai cara você viu a televisão hoje?

FILIPE: Não. João Victor; Porra ta estranhão aqui do outro lado aqui na maré. Entendeu? ta estranhão..

FILIPE: Eu não vejo televisão dai..

JOÃO: É ta estranhão..teve opera ali o c*, bagulho ta doidão.. p*..falei vou me adiantar hoje lembrou essa p* toda ai …e eu to só nos apontamento cara pra pegar um dinheiro ali outro ali, po vou sanar lago cara contigo o mais rápido possível..

FILIPE: O material tu já entregou tudo?

João Victor: Não, não entreguei não eu tenho cinco material lá. Cinco material lá ainda entendeu?

FILIPE: Eu vou ver o que que eu vou fazer pra direcionar esse bagulho mano. Eu preciso de dinheiro..

João Victor: Que?

FILIPE: Eu vou ver o que eu faço pra direcionar isso mano ta ouvindo? Preciso pagar minhas contas cara..

João Victor: Que que acontece tá difícil só por causa disso ai cara, ontem quase que eu fiz uma loucura que o cara queria, pa..quase que eu peguei dois. tipo assim ia pegar dois ia pegar dois biscoito daquele ia botar num ali pro cara pagar dois..e depois eu ia falar contigo, mas eu fiquei com medo de fazer um bagulho desse e depois você me dar um esporrão cumpadi..

FILIPE: Parceiro o papo é o seguinte..meu cumpadi é novo é zero, só veio um mas fica tranquilo, que eu vou te forrar tu vai ficar forrado, eu to te devendo um e acabou mano..

João Victor: Porque eu sei cara..

FILIPE: Po que não sei o que, que inhe inhe inho, meu irmão p*. Tu já viu quanto tempo eu to trabalhando aí e nunca deixei furo..um abraço, o cara vai reclamar. reclamar é normal, depois que inventaram o … nunca mais ficou."



Portal dos Procurados divulga cartaz para encontrar os fugitivos

Publicidade

Portal dos Procurados divulgou neste sábado (13), um divulgou neste sábado (13), um cartaz para ajudar as investigações da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP , sobre a possível localização de João Filipe Cordeiro Barbieri e de João Victor Silva Roza.

A Justiça Federal ordenou também a prisão imediata de João Victor Silva Roza, que faria parte da mesma organização criminosa de João Barbieri e foi solto usando o mesmo alvará. A Justiça estaria colocando na Rede Alerta da Interpol, os dois criminosos, que já são considerados foragidos da Justiça.