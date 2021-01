Criminosos colocam fogo em ônibus como represália Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 15:28

Rio - Uma megaoperação da Polícia Militar em Belford Roxo, na Baixada Fluminense do Rio, para implementar o primeiro Destacamento de Polícia Militar do 39º Batalhão no bairro Roseiral, gerou uma onda de represálias por parte de criminosos da região nesta segunda-feira (11). Em protesto contra a implementação da unidade, traficantes atearam fogo em um ônibus na Avenida Joaquim da Costa Lima, altura do Parque São Vicente.



Segundo a PM, o Comando de Operações Especiais (COE), equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Grupamento Aeromóvel (GAM) estão no local para controlar a situação. O fogo também já foi controlado, o local está isolado e nenhum passageiro se feriu.

Pela manhã, o BAC e o BPChq prenderam um suspeito de envolvimento no tráfico da região e apreenderam uma pistola calibre .45, quatro granadas, dois carregadores, munições, entorpecentes e um radiotransmissor. Pela tarde, o Bope prendeu outros cinco suspeitos e sete fuzis, quatro pistolas e dois revólveres foram apreendidos pelos policiais.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que o policiamento na região seguirá intensificado pelo Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM).

PM instala Companhia Destacada em Belford Roxo

A primeira unidade da Companhia Destacada em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, contará com 125 polciais que estarão responsáveis pelo patrulhamento e pela segurança dos moradores da região. Atualmente, o 39º Batalhão da Polícia Militar (Belford Roxo), comandado pelo tenente-coronel Daniele de Almeida Neder, conta com 379 policiais.

Em fevereiro, o município também recebeu o Programa Segurança Presente no Centro, Lote XV, Itaipu e Nova Aurora. O Programa conta com 60 policiais, sendo 40 no Centro do município e 20 no bairro Lote XV. A base dos PMs fica localizado na Praça Eliaquim Batista e o patrulhamento é feito a pé, com viaturas ou em motocicletas.