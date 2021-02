Por O Dia

Publicado 28/02/2021 16:19 | Atualizado 28/02/2021 16:20

Rio - O corpo do pescador desaparecido desde o dia 13 de janeiro no mar da Barra da Tijuca , será enterrado nesta segunda-feira (01) no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju. De acordo com a, por intermédio do, o corpo do pescador foi encontrado na quinta-feira (25), no litoral de Florianópolis, em Santa Catarina."A Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do 1° Distrito Naval (Com1°DN),informa que o corpo encontrado, na última quinta-feira (25), por uma embarcação pesqueira no litoral de Florianópolis-SC, foi correlacionado ao de um dos pescadores desaparecidos ao sul do Rio de Janeiro, em 13 de janeiro, a bordo da embarcação 'Ressaca I'. O corpo foi posteriormente recolhido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina e encaminhado ao IML local para identificação positiva", disse a Marinha do Brasil em nota.Ainda de acordo com a Marinha, familiares dos pescadores desaparecidos seguem recebendo informações sobre as buscas.