Publicado 28/02/2021 13:15 | Atualizado 28/02/2021 13:16

Rio - A partir desta segunda-feira (1), airá começar a vacinação dos idosos com, dando continuidade a primeira fase de imunização da cidade. Os locais de vacinação estarão disponíveis para os idosos de 79 anos na segunda (1) e na terça-feira (2), enquanto na quarta (3), quinta (4), e sexta-feira (5) será a vez dos idosos de 78 anos se imunizarem.A mudança não está apenas no calendário, também será acrescentado mais um ponto de vacinação Drive Thru na cidade, dessa vez no. Sendo assim, a cidade passa a terdisponíveis para atender todo o público-alvo, tanto de primeira quanto de segunda dose. A ampliação prevê evitar a formação de filas e aglomerações nestes locais, garantindo assim o cumprimento das recomendações do Ministério da Saúde.A vacinação acontece de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h, e o idoso deverá apresentar carteira de identidade, comprovante de residência, CPF e cartão SUS. Apenas neste sábado (27), a vacinação irá funcionar até as 13h, desta vez voltada para os idosos de 80 a 84 anos que não se vacinaram ainda. Estarão abertos apenas o Drive Thru do Centro Olímpico da cidade, o Espaço Municipal da Terceira Idade de Nova Iguaçu (ESMUTI) e as Unidades Básicas de Saúde do Paraíso, Vila de Cava, Miguel Couto, Austin, Odiceia de Morais e Emília Gomes.Além do grupo, também será aplicada a segunda dose em profissionais de saúde da linha de frente que se vacinaram entre 20 de janeiro e 19 de fevereiro; profissionais de saúde com mais de 60 anos imunizados entre 1º de fevereiro e 12 de fevereiro e também idosos maiores de 90 anos vacinados entre 1º de fevereiro e 19 de fevereiro. É importante ressaltar que apenas aqueles que tomaram Coronavac irão tomar a segunda dose neste momento, visto que o intervalo entre a primeira e segunda dose é de 14 a 28 dias. Quem tiver ultrapassado este prazo, também poderá comparecer para garantir a completa imunização.Até a última sexta-feira (26), foram vacinadas 23.174 pessoas no município, sendo 17.106 com a primeira dose e 6.068 com a segunda dose.