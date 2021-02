No primeiro distrito a vacinação drive-thru será no Detran, no Centro de Cabo Frio Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/02/2021 16:13 | Atualizado 27/02/2021 16:15

A Prefeitura de Cabo Frio vai vacinar idosos de 85 a 89 anos na quarta (3) e na sexta (5), das 10h às 15h, em sistema drive-thru e também em polos. A imunização será no mesmo sistema no primeiro e no segundo distritos. Para esta faixa etária, o município recebeu 2.340 doses. Os idosos acima de 90 anos que não conseguiram se vacinar também serão atendidos nestes dias.



A faixa etária de 80 a 89 anos tem população de 3.682 pessoas e foi subdividida por orientação da Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES/RJ), já que o município recebeu quantitativo de doses inferior à população deste grupo.



No primeiro distrito a vacinação drive-thru será no Detran, no Centro de Cabo Frio, e o polo para quem não tem carro será divulgado posteriormente. O Ciep do Jardim funcionará somente como polo.



No segundo distrito, a vacinação será no PAM de Santo Antônio, tanto o drive-thru quanto o polo.



"Vamos avançar em mais uma etapa na vacinação de nossos idosos. Foi preciso subdividir a faixa etária por conta das poucas vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde, mas estamos avançando", afirmou o secretário de Saúde, Felipe Fernandes.



Na próxima semana, serão divulgadas as datas de vacinação para profissionais de saúde que ainda não tomaram a primeira dose e também a data para quem irá receber a segunda dose.



Até o momento Cabo Frio fez 6.182 aplicações de primeira dose e 2.119 aplicações de segunda dose. O público mais vacinado é o de profissionais da saúde. O município tem 4.063 pessoas que ainda vão tomar a segunda dose da vacina.



Para imunizar os idosos de 85 a 89 anos, o município recebeu 2.340 doses para primeira aplicação. Já para os idosos acima de 90 anos, o Ministério da Saúde enviou 1.690 doses. Para a continuidade da primeira dose para os profissionais de saúde, a cidade recebeu 250 doses.