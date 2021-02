Na contramão do mundo, número de casos de infecção cresce de forma desenfreada. Índice de Isolamento Social (IIS), medido pela startup In Loco, chega a 32% no estado do Rio de Janeiro: o mais baixo desde março de 2020 Letycia Rocha (RC24h)

Por Renata Cristiane

Publicado 27/02/2021 15:58 | Atualizado 27/02/2021 16:25

Vinte e cinco de fevereiro de 2020: o primeiro caso de coronavírus havia sido oficialmente confirmado no Brasil. Um ano depois do marco do início da pandemia no país, os casos e mortes continuam disparando. Nessa última quinta-feira (25), o maior número de óbitos causados pelo vírus em 24 horas foi registrado: 1.582 óbitos. No total, mais de 250 mil vidas já foram ceifadas pelo coronavírus no Brasil, sendo que, nas duas últimas semanas, o registro de mortes teve crescimento acima de 2%.



Baixa adesão no isolamento social, caos na economia, fim do auxílio emergencial e, por fim, a volta às aulas são fatores que podem ter contribuído para esse aumento constante na média móvel dos casos e óbitos da Covid-19. No estado do Rio de Janeiro, o Índice de Isolamento Social (IIS), medido pela startup In Loco, chega a 32%. Para barrar a alta transmissibilidade do coronavírus e variantes, a taxa deveria ser, no mínimo, 70%.



O número de casos confirmados de coronavírus nas cidades da Baixada litorânea (Araruama, Arraial do Cabo, Búzios, Cabo Frio, Iguaba Grande, Macaé, Maricá, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia e Saquarema) subiu para 64.549, dentre os quais 1.623 mortes, conforme informações apuradas junto às Prefeituras até sexta-feira (26).



De acordo com os boletins atualizados divulgados em cada um dos municípios, os casos contabilizados de pessoas infectadas pelo coronavírus, óbitos decorrentes de COVID-19, casos suspeitos, óbitos em investigação e curados seguem da seguinte forma:



Araruama - 6.711 casos confirmados, sendo 182 óbitos e 4.519 pacientes curados; 424 casos suspeitos e 1 óbitos sob investigação.



Arraial do Cabo - 855 casos confirmados, sendo 37 óbitos e 550 pacientes curados; 68 casos suspeitos. Óbitos sob investigação não foram divulgados.



Armação dos Búzios - 3.191 casos confirmados, sendo 32 óbitos e 3.079 pacientes curados; Casos suspeitos e óbitos sob investigação não foram divulgados.



Cabo Frio - 7.166 casos confirmados, sendo 347 óbitos e 6.180 pacientes curados; 13.896 casos suspeitos e 10 óbitos sob investigação.



Iguaba Grande - 2.529 casos confirmados, sendo 55 óbitos e 2.103 pacientes curados; 28 casos suspeitos. Óbitos sob investigação.



Macaé - 19.997 casos confirmados, sendo 292 óbitos e 19.536 pacientes curados. Casos suspeitos e óbitos sob investigação não foram divulgados.



Maricá - 11.156 casos confirmados, sendo 246 óbitos e 10.774 pacientes curados; 15 óbitos sob investigação. Casos suspeitos não foram divulgados.



Rio das Ostras - 7.079 casos confirmados, sendo 178 óbitos e 4.870 pacientes curados; 4.063 casos suspeitos e 14 óbitos sob investigação.



São Pedro da Aldeia - 3.490 casos confirmados, sendo 126 óbitos e 3.092 pacientes curados; 99 casos suspeitos e 0 óbitos sob investigação.



Saquarema - 2.375 casos confirmados, sendo 128 óbitos e 1.883 pacientes curados; 140 casos suspeitos. Óbitos sob investigação não foram divulgados.