Magé vai vacinar idosos contra o coronavírus Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 15:39

Magé - Na segunda-feira, 1°, Magé avança na vacinação da Covid-19. Agora é a vez dos idosos com idade a partir dos 80 anos tomarem a 1ª dose da vacina. Dez polos de imunização farão o atendimento das 9h às 14h tanto na unidade quanto em sistema drive-thru. Equipes volantes vacinarão idosos acamados em casa conforme agendamento. O idoso precisa apresentar RG, CPF e cartão do SUS. Se for possível, a caderneta de vacinação.



“Estamos agindo de acordo com o Plano Nacional de Imunização e dentro das orientação de estabelecer a vacinação de acordo com o abastecimento de vacinas. Já aplicamos 9.473 doses e finalizamos o esquema de imunização dos profissionais de saúde na nossa rede de emergência, e dos idosos e deficientes institucionalizados”, comemora a secretária de Saúde, Pamela Silva.



Confira a lista dos postos de vacinação:



Centro de Imunização - Rua Getúlio Pereira, s/nº - atrás do Hospital de Magé

USF Andorinhas - Rua Waldemar Colombo Garcia - Andorinhas

USF Jardim Esmeralda - Rua do Sapotizeiro, s/nº - Jardim Esmeralda

USF Cachoeirinha - Estrada Municipal Antônio Além Bergara, nº 3.150

USF Partido - Rua José Zarzur, 142 – Lote 13/21 Quadra 20 - Suruí

USF Praia do Anil - Rua Roberto Silveira, s/nº - Praia do Anil

USF Buraco da Onça - Av. Roberto Silveira, nº 560 – Buraco da Onça

USF Guarani I - Rua Janete, nº 08 – Piabetá

USF Maurimárcia - Rua do Canal, s/nº - Maurimárcia

USF Pau Grande - Rua Antonio Ribeiro Seabra, s/nº - Pau Grande