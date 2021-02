Conquista do Voto Feminino no Brasil terá homenagem em Mesquita

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 00:00

A Secretaria de Assistência Social de Mesquita promove amanhã, às 14h, uma roda de conversa pra lá de especial: o tema será o direito da mulherada de ajudar na escolha dos governantes. Organizada pela Coordenadoria Municipal de Políticas para Mulheres, a ação será no Centro Cultural Mister Watkins para comemorar o Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil. A data, na verdade, foi comemorada ontem e se refere ao decreto 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, que instituiu o Código Eleitoral Brasileiro. Nele, o artigo 2 determinou ser eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo.

"A coordenadoria tem o dever de valorizar todas as conquistas das mulheres. E este foi um dos momentos mais especiais para nos na história brasileira. Por isso, precisamos mostrar para as mesquitenses o quão importante foi esse avanço e porque precisamos, até hoje, valorizá-lo", aponta a coordenadora Silvania Almeida.

A roda de conversa terá a participação de Cátia Caldas Bittencourt, presidente da Comissão Permanente de Mulheres Advogadas da OAB 1ª Subseção Nova Iguaçu/Mesquita; da coordenadora da União Brasileira de Mulheres, Helena Piragibe; e das inspetoras da 53ª DP Wanessa Malaquias, Elana Brum e Adriana Oliveira. A entrada é livre, mas a equipe pede que sejam respeitadas as medidas de distanciamento para evitar a disseminação da Covid-19.

"O Centro Cultural Mister Watkins tem capacidade para receber 200 pessoas em condições normais. Mas, por conta da pandemia, precisamos garantir que as pessoas mantenham distância umas das outras. Então, vamos bloquear os assentos necessários para isso", avisa Silvania.

O Centro Cultural Mister Watkins fica na Rua Armando Sales Teixeira 57, no centro da cidade.