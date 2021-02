Piabetá volta a ter fluxo original de trânsito Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 12:42 | Atualizado 22/02/2021 12:43

Duque de Caxias - O prefeito de Magé, Renato Cozzolino, realizou, no sábado, 20, uma visita técnica à obra de devolução do fluxo original do tráfego na Avenida Automóvel Clube, no acesso de Piabetá. Ele aproveitou para informar que a Secretaria Municipal de Infraestrutura também vai revitalizar a praça da localidade, realizando ações de arborização e instalação de quiosques.

“Queremos transformar esta área em um lugar de diversão, onde as famílias possam trazer seus filhos para brincar”, disse. Renato comentou ainda que levará a Operação Tapa-Buraco para todo o bairro Jardim Nazareno e que realizará o saneamento básico e o asfaltamento de ruas da região.



A obra da Avenida Automóvel Clube era uma antiga reivindicação dos moradores e dos motoristas que usam a via diariamente e teve início durante o carnaval. O subsecretário de Infraestrutura, Marcos Pereira, explicou a necessidade da intervenção:

“O fluxo não será mais desviado para a praça e voltará a ser como era antes, com os veículos trafegando diretamente pela avenida. Assim, pretendemos melhorar o trânsito na entrada de Piabetá e evitar acidentes. Anteriormente, o tráfego estava sendo desviado e ônibus, caminhões e automóveis precisavam dar a volta na praça para retornar à via".



Para evitar esse desvio, a Secretaria retirou o triângulo que bifurcava a Automóvel Clube e direcionava o tráfego para atrás da praça. Agora, os veículos não precisam mais sair da avenida, mantendo o fluxo original. No local do triângulo, funcionários da Prefeitura construíram um jardim arredondado, repleto de icsórias (plantas muito utilizadas no paisagismo), e taparam os buracos com asfalto. Além disso, instalaram nova sinalização na área, removeram o ponto de ônibus da rua lateral da praça e o trouxeram de volta para a avenida e instalaram um quebra-mola na via em frente à praça.



Vitória Régia



O prefeito também realizou, no sábado, visitas técnicas na Rua Vitória Régia, no Suruí, e na Rua J. Na primeira, ele garantiu que, a partir de 10 de março, uma força-tarefa da Secretaria de Infraestrutura irá asfaltar e sanear o local. Já na segunda, Renato, acompanhado do secretário Samyr Amorim, disse que vai solucionar o problema de alagamento que atormenta a população. O chefe do Executivo municipal esteve, ainda, no valão do Partido. Enquanto isso, outras equipes da Prefeitura cuidaram de limpar o valão em Olaria e de britar e patrolar (nivelar) ruas e estradas em Mauá.