Magé realiza desassoreamento de rios e valões Álvaro Carvalho/Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 14:20

Magé - Equipes da Secretaria de Infraestrutura realizaram a limpeza de canais e de um valão em toda a cidade. O prefeito de Magé, Renato Cozzolino, visitou as obras que estão sendo tocadas em São Francisco, em Mauá, e no Partido, em Suruí. Ele aproveitou para conversar com os moradores.

Magé realiza desassoreamento de rios e valões Álvaro Carvalho/Divulgação

Publicidade

“Os pescadores reclamaram muito do assoreamento do Canal de São Francisco, dizendo que não dava mais para transitar por lá. Há 15 anos que ele não era limpo. Agora, com um mês e meio de governo, estamos realizando o desassoreamento dele”, contou Renato. Houve limpeza também dos canais da Coroa, de Olaria e do Alegria.



No Partido, a cada dia, dez funcionários da Prefeitura fazem o trabalho no bairro. Além do desassoreamento do valão, a Secretaria de Infraestrutura pretende ainda fazer a contenção das margens, realizar terraplanagem e despejar, na próxima sexta-feira (26/02), asfalto no local, próximo à cabeceira da ponte. Moradora do Partido, Maria Luiza Lucas acompanhou a limpeza da porta de sua casa.

“Só tenho a agradecer pelo trabalho que a Prefeitura de Magé está realizando aqui no Partido. É um sonho nosso ver esse valão sendo limpo”, comentou.

Publicidade

Magé realiza desassoreamento de rios e valões Álvaro Carvalho/Divulgação



Na Estrada do Campinho, também em Suruí, funcionários começaram a recuperação do logradouro, com o uso de brita para tapar buracos, e a implantação de pontos de iluminação pública. Ao todo, serão instalados 13 postes em 800 metros de via. A frente de trabalho no quarto distrito também realizou a poda de árvores e a recuperação de tubos de encanamento ao longo da Estrada do Campinho. Secretário de Infraestrutura, Samyr Amorim falou sobre as intervenções da semana: Na, também em Suruí, funcionários começaram a recuperação do logradouro, com o uso de brita para tapar buracos, e a implantação de pontos de iluminação pública. Ao todo, serão instalados 13 postes em 800 metros de via. A frente de trabalho no quarto distrito também realizou ae a recuperação de tubos de encanamento ao longo da Estrada do Campinho. Secretário de Infraestrutura, Samyr Amorim falou sobre as intervenções da semana:

“No Campinho, iniciamos a tão sonhada iluminação pública e, em Mauá, a força-tarefa continua a todo vapor. Estamos com uma equipe reforçada para limpeza e manutenção de todos os distritos.”