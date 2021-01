Rio Teófilo Cunha, em Japeri, receberá equipe que vai atuar no desassoreamento Divulgação - Inea

Por Jupy Junior

Publicado 21/01/2021 15:53

JAPERI – A Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, através do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), inicia desassoreamento do Rio Teófilo Cunha, em Japeri, na sexta-feira (22). As intervenções têm como objetivo melhorar o escoamento desse corpo hídrico para minimizar as enchentes no local. É sabido que rio com muitos sedimentos entra na equação que culmina com alagamentos, enchentes, transtornos e prejuízos.

O secretário do Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha, explicou: “Estamos desde o fim do ano passado atuando em diversos municípios com o objetivo de agir de forma preventiva e evitar o impacto das fortes chuvas nessas regiões”.

A equipe técnica fez a previsão e o serviço será realizado em trecho de 2,2 quilômetros. A expectativa é retirar 14 mil metros cúbicos de sedimentos para destinação ambiental adequada.

Japeri é um município com muitos recursos hídricos que contribuem de forma significativa para o volume do complexo da bacia do rio Guandu.