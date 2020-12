Dociene Lorraine dos Reis, 27 anos, foi espancada e esfaqueada pelo ex, que já teve prisão decretada pela Justiça Acervo Pessoal

Por Gabriel Sobreira

Publicado 17/12/2020 15:55 | Atualizado 17/12/2020 16:01

Rio – A mãe de Dociene Lorraine dos Reis, 27 anos, acusa o ex da filha de ter espancado e esfaqueado a jovem por não aceitar o fim do relacionamento. O crime aconteceu no último domingo, na Rua Nova Orleans, no bairro Vila Central, em Japeri, na Baixada Fluminense. A vítima deixou quatro filhos: um de 11, outro de oito, um terceiro de quatro e o caçula, de dois anos.

Segundo a 63ª DP (Japeri), a investigação foi concluída e o companheiro da vítima foi identificado como autor das agressões. A Justiça decretou a prisão do acusado, que é considerado foragido, e a polícia faz buscas por seu paradeiro.

Ainda de acordo com a família, o filho de quatro anos presenciou todo o crime e foi quem pediu socorro para a mãe. "Ele falou para mim: 'meu pai arrancou o olho da minha mãe com a faca e matou ela. Fiquei com a mão suja de sangue tentando acordar ela. Ela ficava gemendo'. Ele que foi pedir socorro. Foi na casa avó, que é perto, e falou: 'meu pai matou a minha mãe'. O avô o deixou vendo TV e foi ver. A vizinha viu a movimentação e chamou o SAMU", narra a mãe da vítima.

A avó conta que dos quatro filhos de Dociene, apenas os dois mais novos moravam com a jovem. O mais velho mora com os avós paternos, em Mesquita, e o de oito, com o pai. A mulher explica que o relacionamento da filha com o ex, durou três anos, e era de cheio de términos e retomadas. Inclusive, o homem já tinha histórico de agressões contra a vítima

"Há dois anos, com uma pistola, ele deu uma coronhada que abriu a cabeça dela. Há um ano, ele deu uma coça de pau que a deixou toda deformada", lembra indignada a mãe. "Eu temia que pudesse acontecer esse fim, sempre falava para ela: 'deixa esse homem pra lá'", acrescenta.

O CRIME

Segundo a família da vitima, por volta das 10h, de domingo, o ex apareceu na casa da mãe de Dociene para falar com a jovem. O homem convence a garota aceitou ir com ele até a casa deles, no bairro Barcelona. A mãe ainda pergunta à filha se ela tem certeza se quer mesmo ir. Às 14h50, a mãe da vítima recebe uma ligação de uma socorrista da SAMU avisando que a filha está sendo levada para o Hospital Geral da Posse, em Nova Iguaçu.

"Fui para o hospital vê-la e ela estava toda entubada. Perguntei ao neurologista o que aconteceu. Ele disse que ela sofreu vários golpes na cabeça e que atingiram o cérebro todo. Tinha que manter ela em aparelho para ver se desinchava. No dia seguinte, segunda-feira, ela teve uma piora e faleceu às 12h45", lamenta.

O enterro foi nesta quarta-feira, às 16h, no Cemitério de Engenheiro Pedreira, no Parque Macujá, em Japeri. "Me sinto destruída, acabada. Foi um pedaço de mim que ele tirou. Era uma menina tão jovem, tinha um rosto lindo, estava fazendo a casinha dela. Ele acabou com a vida dela, com a minha, com a de todo mundo", desabafa a mulher.