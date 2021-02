Por Bruna Fernandes*

Desde que começou a ficar careca e com vergonha da própria aparência, Alex Matarazzo, transformou a experiência ruim em algo que mudaria seu futuro. Ele, que já trabalhou com vendedor de bala e picolé, pintor e lixador de carro, viu no mercado de próteses capilares uma chance de prosperar. O próprio empresário e morador de Nilópolis era o garoto propaganda da marca e atraiu pessoas com o mesmo problema, que perguntavam o que Alex estava usando.

"Foi quando vi que poderia ganhar dinheiro com esse negócio e aprendi a trabalhar com prótese. Abri uma pequena sala para isso, mas a prótese, com o tempo, irritou meu couro cabeludo. Então, fiz uma micropigmentação capilar que me dava a aparência de cabeça raspada. Tal como foi com a peruca, comecei a trabalhar com micropigmentação capilar e, em 2017, fui eleito o melhor do Brasil por uma revista especializada chamada Pigment", contou.

Logo após começar o novo empreendimento, Alex percebeu o interesse de seu público por transplante capilar. Mas, como não era médico, foi atrás de um sócio que fosse e estivesse disposto a entrar com ele nessa jornada.

"Eu queria mais e como muitos clientes me perguntavam sobre transplante, pensei: porque não? Só que que não poderia trabalhar com transplante por dois motivos: não era médico e era careca. Então tinha duas situações a resolver: fazer o transplante e estudar medicina. Seria melhor arrumar um sócio médico e foi o que fiz. Fui pra fora do Brasil e trouxe a técnica que me tornou um empresário", lembra

"Fui até a Turquia com dois propósitos: fazer meu transplante capilar e voltar lá com meu parceiro médico para fazer um curso da técnica. Eu já tinha redes sociais voltadas para estética capilar masculina e quando iniciei as postagens sobre o transplante fechamos a agenda todos os dias. Estava fazendo um tratamento capilar num paciente e comentei que precisava de um médico para um empreendimento. Ele perguntou qual era o empreendimento e eu falei. Em seguida, ele disse para eu parar de procurar, pois já tinha achado."

Depois desse dia, nascia o negócio que, apesar de prosperar, não tem intenção de expandir. "Nesse momento, está nascendo algum careca. Claro que ele só saberá que é daqui há uns 30 anos. Falo isso porque é assim que vejo esse negócio no futuro, tão intenso como hoje. E não, não pretendo expandir, ter filial, virar franquia, nada disso", define ele.

O empreendimento chamou a atenção de clientes famosos, como o ator Mussunzinho; o cantor Davi Sacer; Marcelo Tchakabum e seu irmão Nem; MC Smith e o apresentador do programa Cariocou, do SBT Rio, Rafael Paiva.

"A experiência de estar com o Alex é maravilhosa. Nesse tipo de cirurgia, os melhores são os turcos. Lá, eles são número 1 em transplante capilar e fico muito feliz de poder estar fazendo uma técnica dessa no Rio, com um cara superespecializado e uma equipe maravilhosa, atenciosa e bem cirúrgica", afirma MC Smith.

A Matarazzo Transplante Capilar já chegou à marca de quase três mil transplantes no país inteiro e alguns no exterior. "Muitos vêm até nós para realizar o procedimento de Transplante capilar com a técnica FUE (onde o fio é retirado sem incisão e não deixa cicatriz)", revela Alex.

Quem quiser saber mais sobre o trabalho, basta seguir Instagram da clínica (@clinicamatarazzo) ou entrar em contato pelo telefone 98034-6883 (que também tem WhatsApp).