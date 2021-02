Por O Dia

Publicado 23/02/2021 19:09

A Casa do Professor vai promover a Oficina Básica de Libras On-line. A capacitação é para profissionais da Educação que trabalhem em uma das 141 escolas do município de Nova Iguaçu. Somente 20 vagas serão disponibilizadas e os interessados deverão se inscrever nesta quarta-feira (24).A capacitação acontecerá ao longo do mês de março e terá duas turmas: uma turma nas tardes das terças-feiras (14h às 16h) e outra, nas manhãs das quartas-feiras (9h às 11h). A carga horária é de 12 horas. No ato da inscrição, o profissional deverá escolher o dia em que deseja frequentar a oficina. Quem for selecionado e não participar da primeira aula, perderá o direito à vaga e será chamado o próximo inscrito.A oficina consiste em transmitir conhecimentos básicos acerca da Língua Brasileira de Sinais. O objetivo principal é, portanto, que o público consiga manifestar diversas formas de comunicação utilizando a Libras. A inscrição deve ser feita pelo link: https://forms.gle/Dp5ivGBjaWzA2VuX8