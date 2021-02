Projeto foi idealizado pelo Grupo Artesão Teatro, de Nova Iguaçu Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 19:20

Diante da dificuldade de acessos a materiais de estudos, cursos, palestras e formação universitária na área de teatro, principalmente na Baixada Fluminense, o Grupo Artesão Teatro, de Nova Iguaçu, vai abrir seu processo de pesquisa ao público. “A pesquisa do ator vivo em cena” começa a partir da próxima sexta-feira (26).



Ministrada pelo professor, ator e diretor Jonyjarp Pontes, a oficina será disponibilizada gratuitamente no canal do grupo Artesão Teatro no YouTube, trabalhando a interpretação do ator e focando na criação do personagem, a partir de um aprofundamento na presença orgânica e potência vocal.

Trazendo exercícios práticos e teóricos para que os alunos tenham consciência de sua própria voz e sensibilidade para conhecer e criar novas vozes para seus personagens. As aulas contarão com o apoio de cenas de teatro, filmes e livros para facilitar o entendimento do público.



A pesquisa de Jony para a construção desse trabalho surge a partir de sua experiência no Instituto do Ator, com a diretora e mestra Celina Sodré e também da vivência com a própria pesquisa, como o retiro que fez com o ator Thomas Richard no Chile, em 2019.



A oficina foi contemplada pelo edital de fomento à produção online de Nova Iguaçu, a partir da Lei Aldir Blanc. A exibição será feita no canal do YouTube do Grupo Artesão Teatro (youtube.com/c/GrupoArtesaoTeatro), às 18h.