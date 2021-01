Por O Dia

Publicado 19/01/2021 12:21

Rio – Policiais da 63ª DP (Japeri) prenderam, na manhã desta terça-feira (19), um homem acusado de espancar e esfaquear a ex-mulher, Dociene Lorraine dos Reis, 27 anos, em dezembro do ano passado . Rafael Santos Belarmino foi localizado na cidade de Itaquaquecetuba, em São Paulo. Contra ele foi cumprido mandado de prisão por feminicídio.Investigações da Polícia Civil apontam que Rafael não estava conformado com o termino do relacionamento com a moça. No dia 13 de dezembro ele foi até a casa onde ela estava no bairro Vila Central, em Japeri, Baixada Fluminense e, após agressões, a esfaqueou na frente dos filhos pequenos que pediram socorro aos familiares.Dociene foi socorrida pelo Samu e chegou a passar a noite no Hospital Geral da Posse, em Nova Iguaçu, mas não resistiu aos ferimentos.Apesar de abalada emocionalmente, a mãe dela comemorou a prisão do acusado.“Tudo o que eu queria era justiça. A morte da minha filha, assim como de outras mulheres, não pode ficar em vão”, disse a dona de casa Nilma Reis.A vítima deixou quatro filhos: um de 11, outro de oito, um terceiro de quatro e o caçula, de dois anos.