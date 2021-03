Por O Dia

Publicado 01/03/2021 00:00

Ganhar mimos, ficar por dentro de promoções e ter vantagens exclusivas é o sonho de todo consumidor, que o Via Parque Shopping decidiu realizar. O Clube de Vantagens Via Parque Shopping oferece benefícios na palma da sua mão. Basta baixar o aplicativo 'Clube Via Parque' nas lojas de aplicativo da Android e da Apple, ou se inscrever no site www.clubeviaparque.com.br.

O programa nasce para estreitar o relacionamento entre consumidores e lojistas, e conquistar o cliente pelo tratamento diferenciado. Os benefícios podem ser sentidos no bolso com o primeiro clique após o cadastro: estacionamento gratuito como bônus de adesão até dia 16.

No aplicativo, o usuário pode ficar por dentro do que está acontecendo nas lojas, restaurantes, como promoções, cupons de desconto e mimos. São mais de 60 estabelecimentos participantes oferecendo descontos de até 30% de desconto, além de serviços gratuitos na primeira visita, brindes nas compras acima de R$ 350, entre outros.

Depois, o usuário pode conferir o quanto economizou com as suas compras através do Clube de Vantagens por um gráfico disponibilizado pela ferramenta. Em breve, com o aplicativo ainda será possível ainda realizar pagamentos on-line dos produtos ofertados nas lojas, com condições exclusivas para os usuários. Essa função estará habilitada nas próximas versões do Clube.

"O Clube de Vantagens é o resultado de um grande investimento de trabalho e pesquisa para o consumidor. Com ele, o usuário pode acompanhar, em tempo real, as promoções oferecidas pelos lojistas. Isso deixa o Via Parque Shopping ainda mais presente no dia a dia dos clientes", comenta Fernando Cairo, superintendente do Via Parque Shopping.