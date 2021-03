Comemorações dos 90 anos do Cristo Redentor começam hoje Daniel Castelo Branco

Por MARTHA IMENES

Publicado 01/03/2021 05:00 | Atualizado 01/03/2021 08:24

E lá se vão 456 anos desde o seu 'nascimento'! E a cidade do Rio de Janeiro continua maravilhosa, apesar dos percalços pelo caminho, ela resiste e pulsa. Abençoado pelo Cristo Redentor, que inicia hoje as comemorações pelos seus 90 anos, o Rio tem muitos desafios pela frente, o principal deles é vencer a covid-19. Mas, com as bênçãos do Senhor que está de braços abertos, a capital fluminense vai dar mais essa volta por cima!



Rio do sol, do samba, das praias, das montanhas e lagoas. Rio do chopp gelado na esquina, do Maracanã, da boêmia na Lapa, e do calçadão mais famoso do mundo, o de Copacabana. O Rio é do Carnaval, mas também do Theatro Municipal. Para matar a saudade nesse período de pandemia de coronavírus e homenagear a cidade, O DIA separou alguns ícones bem cariocas. Como se vê, há de tudo um pouco e para todos os gostos, quando tudo isso passar é só chegar que a Cidade Maravilhosa vai acolher de braços abertos.



Ah, cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, o Cristo do alto do Corcovado cuida de ti, tenha fé! E, nesses tempos tão tão difíceis, Ele zela pelo seu povo. Fique firme como o Redentor que te abençoa. Vai passar...



Feliz aniversário, Rio!