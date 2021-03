Por O Dia

Publicado 01/03/2021 00:00

O BarraShopping conta com uma novidade literalmente gigante. Depois de passar por Belo Horizonte e Sorocaba (SP), o maior castelo inflável da América Latina desembarca no Rio. Até o dia 21, a atração de 2.500 m², que conta com diversos escorregadores, estruturas de escalada, pistas de obstáculos, quadras de basquete, entre outros, pode ser conferida no estacionamento (Nível Lagoa, portaria J) do empreendimento.

Durante sessões de 30 minutos, pessoas de todas as idades podem desafiar seus limites em um ambiente lúdico e colorido. A brincadeira é embalada por música e guiada por monitores. "É uma oportunidade bem diferente para diversão em família. Todo mundo vira criança no Jump Around", destaca Henrique Gomes, diretor da empresa.

O valor é R$ 40 para compra antecipada e R$ 45 na bilheteria. Cada minuto extra custa R$ 1. Crianças até quatro anos não precisam de ingresso, porém precisam estar acompanhadas de um adulto pagante. A atração funciona com hora marcada e os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo site Sympla (bileto.sympla.com.br/event/67448/d/95366).

Vale ressaltar que o inflável segue as normas de proteção e segurança contra a Covid-19. Os participantes precisam chegar com 30 minutos de antecedência ao local para aferição de temperatura, é disponibilizado dispensers de álcool em gel e há distanciamento nas filas do check-in e check-out. A capacidade do brinquedo está reduzida em 70%. O Jumb Around funciona de segunda-feira a sábado, das 16h às 21h30; e domingos, das 14h às 19h30.