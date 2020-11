Cedae Tomaz Silva / Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 07/11/2020 16:14 | Atualizado 07/11/2020 16:29

Rio - A Companhia Estadual de Água e Esgoto (Cedae) informou que nesta quarta-feira, 11, o abastecimento de água será reduzido em sete municípios do Rio. De acordo com a empresa, o motivo para a redução é a manutenção de energia elétrica da Light no Reservatório das Lajes. O serviço está previsto para começar às 7h e terminar às 16h.

Durante este período, o fornecimento de água ficará reduzido para os municípios de Nova Iguaçu, Seropédica, Queimados, Japeri, Engenheiro Pedreira e Paracambi. No Rio de Janeiro, o abastecimento será reduzido nos bairros de Campo Grande, Bangu, Deodoro, Gericinó, Padre Miguel, Realengo, Vila Kennedy, Anchieta, Honório Gurgel, Guadalupe, Rocha Miranda, Engenho da Rainha, Del Castilho, Higienópolis, Bonsucesso, Ilha do Governador, Centro, Leopoldina, Caju, Rocha, Benfica, Riachuelo, Sampaio Correa, São Francisco Xavier, Triagem e Manguinhos.

Publicidade

O fornecimento de água será totalmente retomado logo após a conclusão do serviço e a previsão é de que o abastecimento esteja normalizado em até 24 horas.



Moradores de imóveis que dispõem de sistema de reserva (caixas d’água e/ou cisterna) não devem sofrer desabastecimento. Mesmo assim, a Companhia pede que os clientes usem água de forma equilibrada, e adiem tarefas não essenciais que exijam grande consumo. Vale informar que clientes da CEDAE podem solicitar o abastecimento por caminhão pipa pelo telefone 0800-282-1195.