Magé reabre Biblioteca Municipal Costa Jr./Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 09:57

Magé - A Biblioteca Municipal Renato Peixoto dos Santos estava fechada há cerca de um ano por conta da pandemia do coronavírus e foi reaberta com todas as medidas de segurança e agendamento, para evitar aglomeração.



“É com muita alegria que reabrimos nossa biblioteca que estava fechada desde o início da pandemia. Um livro é uma ótima companhia e o local é um espaço de estudo para muitas pessoas da cidade e por isso precisamos devolver esse serviço à população. Serão três pessoas agendadas por turno para que não haja aglomeração e todos aproveitem da melhor forma”, explicou o prefeito Renato Cozzolino.

Três visitantes por turno poderão estudar na biblioteca, mediante agendamento prévio pelo e-mail [email protected]. A Fundação Educacional e Cultural de Magé, responsável pelo local, garantiu que o cuidado será redobrado em relação aos títulos e as superfícies das publicações serão higienizadas após o uso.

Para cadastro e retirada somente, sem permanência interna de longa duração, é preciso ir de máscara e levar o RG, CPF e um comprovante de residência. Mas não é permitido permanecer na biblioteca após o cadastro e/ou retirada do livro sem o agendamento .



Para cadastro e retirada somente, sem permanência interna de longa duração, é preciso ir de máscara e levar o RG, CPF e um comprovante de residência. Mas não é permitido permanecer na biblioteca após o cadastro e/ou retirada do livro sem o agendamento. A biblioteca funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na Casa Mageense de Cultura, que fica na Av. Padre Anchieta nº 202, Centro – Magé.

