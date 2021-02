Bianca Andrade, a Boca Rosa reprodução do instagram

Publicado 25/02/2021 19:54 | Atualizado 25/02/2021 20:00

Nem a pandemia foi capaz de parar Bianca Andrade. A influecer contou, em uma entrevista à revista "Forbes", que faturou R$ 120 milhões em 2020.

Segundo a influenciadora e empresária, dona da marca Boca Rosa Beauty, o faturamento foi impulsionado durante o período de isolamento social, quando ela refez todo o planejamento de sua marca. Além disso, Bianca não demitiu nenhum funcionário durante a pandemia.

"Saí do Big Brother Brother 20, em fevereiro, com cinco lançamentos planejados. Já tinha tido que queria usar o programa para crescer e triplicar as vendas", diz ela.