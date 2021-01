Organização Social Unir Saúde teria superfaturado lista de produtos solicitadas pela Prefeitura de Itaperuna Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 18:05

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro bloqueou R$ 2,6 milhões da Organização Social Unir Saúde e de outros acusados de fraudes e superfaturamento em um contrato público da Prefeitura de Itaperuna, no interior do Rio. A investigação aponta que os itens comprados através da OS foram superfaturados em até 500%. A informação foi obtida pela Globonews com exclusividade.



Em uma lista de produtos comprados para a população da cidade, em dezembro de 2017, é possível identificar que os preços de diversos itens, como refrigerantes e frutas, estavam bem mais altos do que o ofertado no mercado. O refrigerante, por exemplo, custou aos cofres públicos R$ 11,52, sendo que neste mesmo período, o valor de mercado era de R$ 3,99. Em um outro caso, a secretaria de Assistência Social solicitou 35 melancias, mas a Unir Saúde apresentou uma nota fiscal com o valor ao equivalente de 416 melancias.

Publicidade

De acordo com a reportagem, para o Ministério Público essa tabela seria a comprovação da corrupção. A OS também está ligada ao processo de impeachment contra Witzel. Investigações apontam que o governador afastado teria requalificado a Unir Saúde após a mesma ter sido desqualificada por apresentar diversas irregularidades em contratos anteriores.



Organização atuava apenas na área da saúde



A Unir Saúde havia firmado um acordo com a Prefeitura de Itaperuna para administrar centros de assistência social, mesmo tendo como segmento de serviço a área de saúde, como gestão de hospitais e unidades de pronto atendimento. A prefeitura da cidade pagou cerca de R$ 2,6 milhões para a OS entre 2017 e 2018.

Outros envolvidos no caso de superfaturamento da OS



Publicidade

Além da Unir Saúde, o ex-prefeito de Itaperuna, doutor Marcus Vinícius e a esposa, Camila Andrade Pires, que atuava como secretária de assistência social, Andrea Baptista, ex-coordenadora da Unir Saúde e atualmente presidente da Fundação Leão XIII, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, viraram réus por improbidade.



O Ministério Público também relacionou o empresário Mário Peixoto, preso em 2020 por comandar um esquema de corrupção, por ligação com a OS.



Ao Globo News, a defesa do empresário negou que ele tenha algum envolvimento com a OS. Já a defesa de Wilson Witzel disse que o governador afastado nunca negociou qualquer decisão judicial ou administrativa. Disse também que a requalificação foi pautada em critérios técnicos e, quando o governador soube de irregularidades na Saúde, tomou todas as providências para afastar os envolvidos.

Publicidade

Andrea Baptista se defendeu dizendo que vai pedir que seu nome seja desvinculado ao processo, já que na época ela era coordenadora técnica de assistência social e não tinha atuado em prestação de contas nem nas decisões administrativas e financeiras da OS.



O DIA tentou contato com a Unir Saúde mas até o momento não houve retorno.