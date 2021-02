PM realiza operação da Comunidade Manguinhos. Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/02/2021 14:39 | Atualizado 28/02/2021 14:40

Rio - Pela primeira vez na história, a cidade do Rio de Janeiro terá um Conselho de Favelas. De acordo com a prefeitura, a ideia é olhar para as comunidades como espaços de atenção especial, além de aprimorar a elaboração, a execução e o acompanhamento das políticas públicas voltadas para esses territórios.



A população pode contribuir para a construção dessa iniciativa por meio de uma consulta pública disponível desde sexta-feira (26) no site Participa Rio

Publicidade

No formulário o participante deve informar a área do município da residência, e se integra algum movimento social. Logo em seguida há perguntas sobre a organização do futuro conselho. Entre elas, se deve ser dividido por regiões, número de membros e qual o melhor critério de escolha dos conselheiros.

Os cariocas têm até 9 de março para dar sua opinião na enquete. Um grupo de trabalho coordenado pela Secretaria de Governo e Integridade Pública já está participando de reuniões desde o início do mês e conta com a participação de representantes das secretarias da Juventude Carioca, de Política e Promoção da Mulher e de Ação Comunitária.



Publicidade

O objetivo do Conselho de Favelas pode ser sintetizado em duas ações fundamentais: aprimorar a elaboração, a execução e o acompanhamento das políticas públicas voltadas para esses territórios e trazer para o debate público vozes e ideias que podem apresentar para os diversos setores da cidade todas as potências produzidas nesses locais