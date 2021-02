Moradores da comunidade do Pica-pau interditam principal via de acesso para moradores das comunidades da Muzema e Tijuquinha Divulgação

Por *Thalita Queiroz

Publicado 10/02/2021 17:56 | Atualizado 10/02/2021 20:03

Rio - Moradores das comunidades da Muzema e Tijuquinha, no bairro de Rio das Pedras, Zona Oeste do Rio, estão inconformados com o fechamento ilegal de uma das principais vias de acesso à comunidade do Pica-pau. Segundo eles, os responsáveis pelo fechamento da rua são os próprios moradores da comunidade vizinha, que alegam que a Estrada do Pica-Pau está em péssimas condições e o fechamento evitaria maiores desgastes.



Utilizando um portão e uma placa informando que a ação estaria dentro das normas estabelecidas no Diário Oficial do Município de processo Nº 01/62/000.015/2017, os ‘donos da rua’ impediram qualquer possibilidade de contestação. No entanto, a lei municipal 6.206/2017 de autoria da vereadora Rosa Fernandes, que poderia proteger a ação dos moradores, não se aplica às condições da região.

A lei prevê que pode-se fechar a rua com portões e cancelas em situações onde a rua não tenha saída. A Estrada do Pica-pau é uma via de acesso que liga pontos importantes do bairro de Rio das Pedras, invalidando assim a ação.



Mesmo sabendo que a ação está sem o respaldo da lei, moradores tentam se organizar para resolver a situação da melhor forma. Nas redes sociais, há uma intensa mobilização em que os moradores avisaram que vão se reunir e buscar a interferência das autoridades.



Revoltados com a situação, alguns moradores também manifestaram suas insatisfações. “Essa via é antiga e não pode fechar, nós que pagamos a obra, a população tem direito de ir e vir”, escreveu um morador que mencionou uma recente obra na região para reparação da via. “Isso é um absurdo, a associação tem que nos apoiar. É só marcar a manifestação que estou dentro. Vamos denunciar esse crime!”, escreveu um outro morador.



Procuradas, a Polícia Militar e a Polícia Civil ainda não responderam sobre o caso. Já a Prefeitura do Rio informou que o subprefeito da Barra, Recreio e Vargens, Raphael Lima, fará uma vistoria no local acompanhado por representantes da Defesa Civil, nesta quinta-feira (11), "para analisar a situação da obra e verificar se há alguma irregularidade."



Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes*