Por Anderson Justino

Publicado 08/12/2020 07:17 | Atualizado 08/12/2020 11:10

fotogaleria

Rio – A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio prenderam, na manhã desta terça-feira (8), sete pessoas ligadas à milícia que atua na Muzema, Rio das Pedras e bairros vizinhos da Zona Oeste do Rio. A operação Sturm visa cumprir nove mandados de prisão e busca e apreensão.Segundo a denúncia do MP, a quadrilha é responsável por explorar inúmeras atividades ilícitas, principalmente a exploração imobiliária clandestina.Entre os presos na operação desta terça está um homem suspeito de chefiar a milícia. Tailon de Alcântara Pereira é filho de um ex-policial militar citado na CPI das Milícias em 2008, expulso da polícia em 2008 e que está preso. Ele foi localizado em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes. As investigações apontam que ele assumiu o posto de chefe do grupo paramilitar após a prisão do pai.Os outros presos são: o policial militar Ronny Pessanha de Oliveira; Gilbert Silva Loback e Carlos Magalhães Antunes – esses três, seriam responsáveis pelo núcleo de segurança da quadrilha – além de Clodoaldo Dias Godinho e Clayton Luiz Vieira – que integram o núcleo imobiliário, atuando na ocupação do solo, execução de obras, locação, entre outras.A investigação foi iniciada, em abril de 2019, pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) – entre as operações Intocáveis 1 e Intocáveis 2 – e conseguiu identificar integrantes da mesma organização criminosa que, até então incógnitos, permanecem explorando diversas atividades ilícitas, especialmente a exploração imobiliária clandestina na região.