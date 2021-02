Movimentação da Polícia Civil na favela da Coreia, Zona Oeste Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 11:39

fotogaleria Rio - Um criminoso morreu e outros sete foram presos, na manhã desta terça-feira, durante uma operação da Polícia Civil contra integrantes de uma organização criminosa de narcomilicianos que atuam nas comunidades do Rebú, Coréia e Vila Aliança, em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio . Durante a ação, uma pistola foi apreendida e 11 veículos de luxo foram recuperados em um depósito no interior de uma das comunidades.Também foi encontrado um cemitério clandestino, em uma área que estava sendo desmatada para a construção irregular de imóveis pela narcomilícia. Uma ossada humana foi achada e a perícia está sendo realizada no local.

Traficantes sequestraram ônibus e van para dificultar o acesso da polícia ao interior da Vila Aliança. Segundo a corporação, a organização criminosa investigada tem implementado terror aos moradores destas comunidades, com o fechamento de ruas com barricadas, exploração de serviços básicos e até mesmo com a prática de crimes ambientais para fins de exploração econômica.

Publicidade

Em nota, a Rio Ônibus lamentou o fato de mais uma vez, um ônibus ser sequestrado por criminosos para servir como barricada e impedir a chegada da polícia à região da Vila Aliança, em Bangu. "Repudiamos o avanço da violência urbana no Rio de Janeiro, que prejudica diretamente a mobilidade urbana, causando medo em passageiros e profissionais rodoviários".

Terror na Vila Aliança