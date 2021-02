WhatsApp do DIA (98762-8248)

Rio - Um intenso tiroteio entre bandidos, na madrugada desta terça-feira (16), às 2h, próximo a região do Condomínio Trio de Ouro (conhecido popularmente como Predinhos) em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, deixou duas pessoas mortas. Sete pessoas deram entrada no Hospital Municipal Abdon Gonçalves com perfurações por arma de fogo. Entre os dois feridos que não resistiram está um jovem de 15 anos. Nenhuma das vítimas teve a identidade revelada. Um dos moradores registrou o confronto.