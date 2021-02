Drive-thru no Engenhão. Na foto, a senhora, Rosaly Pinho de Araújo, que foi acompanhada pela filha Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por Aline Cavalcante

Publicado 27/02/2021 12:23 | Atualizado 27/02/2021 12:41

Rio - Para agilizar a vacinação dos idosos neste sábado, excepcionalmente, as unidades de Atenção Primária funcionam até as 17h. Foram montados pontos extras e ainda nove postos no sistema drive-thru que, pela manhã, tinha pouca movimentação no Parque Madureira, na Zona Norte. Já no Engenhão, por volta das 10h, uma fila de carros se formou em frente ao estádio. Apesar disso, o atendimento era rápido e os idosos não precisaram esperar muito.



Ao aplicar a vacina, os técnicos de enfermagem tinham o cuidado de mostrar o frasco com a dose e a seringa cheia. O mesmo procedimento era feito após a vacinação. Fotos e vídeos são liberados.

Com a primeira dose em dia, chegou ao fim uma espera que trouxe ansiedade para Maria Luiza Melo, de 80 anos, que chegou ao fim da manhã deste sábado, no Engenhão.

"Fiquei muito ansiosa por este momento, nem dormi esta noite. Estou feliz em poder me vacinar. Assim que eu tomar a segunda dose a primeira coisa que vou fazer é ir à igreja, estou com saudades".

Já Rosaly Pinho de Araújo, de 80 anos, revelou os planos para o futuro e disse o que sentiu no momento da vacinação.

"Fiquei nervosa e emocionada. Não vou deixar de tomar os cuidados que já vinha tomando. Agora o que eu mais quero é poder viajar".

Glaucia Araujo, 52, acompanhou a mãe, Rosaly, e registrou em um vídeo o momento em que a idosa foi vacinada. "Fiquei emocionada. Tirei um peso de mim".

No drive-thru do Parque Madureira, Luciene Paula, 59, falou da experiência de levar o pai, José Pereira, de 83 anos, para que ele recebesse a primeira dose da imunização.

"Estou muito feliz. Isso deixa a gente um pouco mais tranquila".

Calendário de imunização e postos de vacinação

Este sábado é um dia destinado para idosos com 80 anos, além da repescagem dos que têm acima dessa idade e perderam seu dia de vacinação, serem imunizados.

Os postos extras ficam no Planetário da Gávea, Museu da República, no Catete, e na Igreja Nossa Senhora do Rosário, no Leme, e fica aberto até 17h. Oito postos no sistema drive-thru, oito atendem até as 15h (Cidade Universitária, na Ilha do Fundão; CMS Belizário Penna, em Campo Grande; CMS Manoel Guilherme da Silveira, em Bangu; Parque Madureira; Parque Olímpico, na Barra da Tijuca; Policlínica Lincoln de Freitas Filho, em Santa Cruz; Sambódromo; Campus da UFRJ na Praia Vermelha). Já o Estádio do Engenhão, vai até as 14h.

Da próxima segunda (1) até a quarta-feira (3), idosos com 79 anos serão vacinados. Na terça (2) e quarta (3) será a vez de profissionais de saúde com 60 anos ou mais e os acima de 80 que perderam seu dia de vacinação. É obrigatória a apresentação da carteira do conselho de classe.

"A recomendação da secretaria é para as pessoas irem se vacinar no período da tarde, evitar a manhã, que é quando as unidades costumam ficar mais cheias. O tempo médio de espera pela vacinação não excede 15 minutos”, orientou o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.