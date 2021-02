Prefeito do Rio, Eduardo Paes Estefan Radovicz/Agência O DIA

Por Bernardo Costa

Publicado 26/02/2021 10:29

Rio - Praticamente todas as regiões administrativas da cidade estão com risco moderado de contágio para a covid-19. A exceção está na Zona Sul: Copacabana, Lagoa e Rocinha, áreas consideradas de risco alto. No entanto, as medidas restritivas relativas ao estágio de risco alto estão valendo para a toda a cidade.

Segundo o prefeito Eduardo Paes, a decisão de manter todo o município com as medidas de nível alto tem relação com a circulação das novas variantes do coronavírus, e o aumento repentino de casos em cidades como São Paulo, Salvador, Porto Alegre e Manaus.

"O Rio não é uma bolha e há a possibilidade de essa realidade chegar aqui. A situação no Brasil é bastante crítica e complexa e não é a hora de afrouxar, apesar da diminuição do número de óbitos e de internações. Também não vemos necessidade de lockdown. Não vamos liberar geral nem fechar tudo", disse o prefeito, durante divulgação do boletim epidemiológico, no Centro de Operações Rio, na manhã desta sexta-feira.

Nesta semana, foram confirmados três novos casos da variante de Manaus na cidade do Rio: uma moradora do Recreio, de 71 anos, e outra de Parque Anchieta, de 21 anos, que já estão curadas; e um homem, de 54 anos, morador do Centro. Ele faleceu no último domingo, no Hospital Egas Moniz, unidade particular de saúde que fica no Centro.

"Todos tiveram contatos com pessoas que tinham suspeita de infecção e se contaminaram fora do Estado do Rio. Duas pessoas viajaram para Manaus e uma outra à cidade de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas", detalhou o superintendente de vigilância em saúde, Márcio Garcia.

No total, a cidade do Rio registra seis casos de pessoas contaminadas com a variante de Manaus e uma com a cepa do Reino Unido.

A cidade do Rio apresenta, até a manhã desta sexta-feira, 75% da taxa de ocupação dos leitos operacionais e 892 pacientes internados na rede municipal. Não há fila de espera por leitos. No total, desde o início da pandemia, o Rio contabiliza 206.149 casos confirmados de covid-19 e 18.762 mortes. A taxa de letalidade está em 7%.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, há tratativas entre a prefeitura e duas redes de hospitais particulares para a contratação de leitos de UTI, que serão ativados quando houver necessidade. "Se os casos aumentarem repentinamente".

Vacinação

Segundo o prefeito Eduardo Paes, o calendário de março da campanha de vacinação na cidade está pronto, mas só será anunciado com a confirmação do envio de novas doses pelo Ministério da Saúde.

"Ainda não temos a confirmação oficial do envio de novas doses, o que pode acontecer até este sábado", disse Eduardo Paes, acrescentando que a prefeitura não irá comprar vacinas por conta própria, conforme foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal:

"Vamos seguir o Plano Nacional de Imunização. Não vou sair para comprar vacina por aí nem entrar em leilões internacionais".

Nesta sexta, estão sendo vacinados com a primeira dose idosos de 81 anos. A imunizacao acontece das 8h às 17h nas clínicas da família e centros municipais de saúde, no Planetário da Gávea, no Tijuca Tênis Clube e no Museu da República, no Catete.

A vacinação também acontece das 9h às 15h nos postos drive-thru da Uerj, no Maracanã, e do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca.

Neste sábado, serão imunizados os idosos de 80 anos e todos com idade até 83 que não puderam se vacinar nos dias anteriores. A população pode procurar as clínicas da família e centros municipais de saúde, Planetário da Gávea e Museu da República, das 8h às 17h.

Já os postos de drive-thru em funcionamento das 8h às 15h neste sábado são: Cidade Universitária (Ilha do Fundão), CMS Belizário Penna (Campo Grande), CMS Manoel Guilherme da Silveira (Bangu), Parque Madureira, Parque Olímpico (Barra da Tijuca), Policlínica Lincoln de Freitas Filho (Santa Cruz), Sambódromo (Santo Cristo) e Campus da UFRJ na Praia Vermelha (Urca).

O drive-thru do Engenhão, no Engenho de Dentro, vai funcionar das 8h às 14h.

Até a manhã desta segunda-feira, haviam sido aplicadas um total de 377.450 doses da vacina. Foram 300.113 pessoas vacinadas com a primeira dose e 77.337 com a segunda. O percentual da população carioca vacinada é de 4.45%.